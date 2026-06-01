猫好きにはたまらない “猫のいる喫茶店”をご存知でしょうか。今回話題を集めたのは、そんな喫茶店で撮影されたワンシーン。そこには、思わず笑ってしまう“まさかの光景”が映っていました。

投稿はXで130万表示、8.8万いいねを記録し「猫様優先、最高です」「お客さん…よくわかっていらっしゃる」などの声が寄せられています。

【写真：『ほぼ座れない喫茶店』→席を見てみると……ほっこりする光景に「お客さんよく分かってるｗ」「顔に笑っちゃった」】

ほぼ座れない喫茶店？

猫のいる喫茶店を営むXアカウント『猫喫茶 ネコブ』。日々の投稿では、在籍する猫たちとお客さんとの微笑ましいやり取りが発信されています。

そんなある日、投稿された1枚の写真が話題を集めました。

『ほぼ座れない喫茶店』―-そんな言葉と共に投稿された写真に映っていたのは、立ったままドリンクを楽しむお客さんの姿。そして、そのすぐ隣の椅子には、キリっとした表情の猫ちゃんがちょこんと座っていたのだとか。

もちろん、誰かに席を譲るよう頼まれたわけではありません。それでも自然と“猫優先”になってしまう光景に、猫好きなら思わず「分かる！」と頷いてしまいそうです。

どこか誇らしげにも見える猫ちゃんの表情にも、クスっとしてしまいます。

“猫ファースト”に歓喜の声

この“ほぼ座れない”光景は多くの猫好きたちの心を掴んだようです。

コメント欄には「どうぞどうぞ。お席譲らせていただきます」「猫様優先、最高です」「夢の国ですね」「座れないのが嬉しい」「えっ。最高かよ」など、思わず本音が漏れてしまう人もいたようです。

また、「猫がお膝にのってくれれば最高なのに」という声に対し、投稿主さんは「それは、ツンデレですから（笑）」と返信。猫との距離感もまた、この喫茶店ならではの魅力なのかもしれません。

猫が自由に過ごし、人がそれをあたたかく見守る--。そんな“猫ファースト”なお店のスタイルに、多くの人が共感したようです。

Xアカウント『猫喫茶 ネコブ』では、在籍する猫ちゃんたちの日常を発信中。猫好きにはたまらない、癒しあふれる光景を楽しむことができます。

投稿主さん、猫ちゃん、お客様、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「猫喫茶 ネコブ」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。