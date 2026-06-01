元AKB48のメンバーで、女優の相馬結衣(21)が1日、所属事務所「充s」を退所した。自身のX(旧ツイッター)で「この度、相馬結衣は所属事務所の株式会社充sを退所いたしました」と報告した。



【写真】話題になったセーラームーン姿の相馬結衣

今後については「表現者としてより一層精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします」と記した。退所後の所属先などは明記しなかった。



相馬は2014年に「横山結衣」としてAKB48からデビュー。2021年11月に同グループを卒業した。卒業後は舞台を中心に女優として活動している。2025年にはロンドンで上演された舞台「"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live」(美少女戦士セーラームーン)で、主人公のセーラームーン(月野うさぎ)役を務めたことで話題となった。現在も上演中の舞台「ガチアクタ」にアモ役で出演している。



2025年12月には「横山結衣」から、現在の「相馬結衣」に改名したことをSNSで発表した。理由については「心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました」と説明している。



（よろず～ニュース編集部）