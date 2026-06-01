早瀬憩

写真拡大

　女優の早瀬憩(18)が東京ディズニーシーを友人と訪れた際のショットを公開した。貴重なオフショットにフォロワーから歓迎の声が上がっている。

【写真】カチューシャがよく似合って「ほんとにかわいすぎます」の声

　早瀬は29日に更新したインスタグラムで「友達と　楽しかった‪～　#ディズニーシー #disney #早瀬憩」と投稿。シンプルな装いで、ショルダーバッグを斜めがけし、友人たちと夜のディズニーシーを散策しながら楽しんでいる様子がうかがえる。

　ファンから「可愛すぎるぞ素敵　見惚れてしまいます大好き」「いこちゃん～　可愛い」「憩ちゃん、こんばんは　ディズニーいいですね　お友達と楽しそうな憩ちゃんかわいいです～」「ワオ　超仲良し女子ーズスリーショット　ミニーちゃんカチューシャ」「わー!!!!ほんとにかわいすぎます　憩ちゃんの楽しそうな姿たくさん見れてうれしいです」などと早瀬の自然な表情に見とれたとの投稿が多く届いた。

　早瀬はフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演している。

（よろず～ニュース編集部）