女優の早瀬憩(18)が東京ディズニーシーを友人と訪れた際のショットを公開した。貴重なオフショットにフォロワーから歓迎の声が上がっている。



【写真】カチューシャがよく似合って「ほんとにかわいすぎます」の声

早瀬は29日に更新したインスタグラムで「友達と 楽しかった‪～ #ディズニーシー #disney #早瀬憩」と投稿。シンプルな装いで、ショルダーバッグを斜めがけし、友人たちと夜のディズニーシーを散策しながら楽しんでいる様子がうかがえる。



ファンから「可愛すぎるぞ素敵 見惚れてしまいます大好き」「いこちゃん～ 可愛い」「憩ちゃん、こんばんは ディズニーいいですね お友達と楽しそうな憩ちゃんかわいいです～」「ワオ 超仲良し女子ーズスリーショット ミニーちゃんカチューシャ」「わー!!!!ほんとにかわいすぎます 憩ちゃんの楽しそうな姿たくさん見れてうれしいです」などと早瀬の自然な表情に見とれたとの投稿が多く届いた。



早瀬はフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演している。



（よろず～ニュース編集部）