整体院で看板犬を務める3匹のミニチュアシュナウザーさん。希望者のみが体験できるという圧が強い『犬オプション』が受けたすぎると話題になっているのです。

犬好きにはたまらない、微笑ましいサービスを捉えたその光景は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：整体院で働く3匹の看板犬→希望者のみの『犬オプション』】

整体院で働く3匹の看板犬

Xアカウント『@manmaruinu28』に投稿されたのは、整体院で働くミニチュアシュナウザーさんたちのお姿。

整体院『まんまる堂』には、ミニチュアシュナウザー「うてな」ちゃん、「次元」くんと「五月」ちゃんという働き者の看板犬さんたちの存在があるのだといいます。

希望者のみの『犬オプション』が話題に

お昼寝をしたりおやつを食べたり…その業務量は決して少ないものではないものの、加えて希望者には『犬オプション』なるものまで提供しているのだそう。

お出迎えやお見送りはもちろん、施術中にお腹の上や足元に乗って温めてあげたり、寝息という名のリラクゼーションBGMを流してあげたり、触れ合うことで癒しを与えたり…と、まさに至れり尽くせりのサービス内容なのだとか。

そもそも同じ空間に存在してくれるだけで…気配でさえ愛くるしさを醸し出している看板犬さんたち。

予約時に『犬オプション希望』と一言伝えることで、犬好きにとってはたまらない素敵なオプションサービスが受けられるという吉報は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かなりガチめに行きたい」「もちろん希望します」「可愛すぎます」「良きオプション」「くううう行きたい…！」「最高」「思ったよりすごい圧だｗ」などのコメントが寄せられています。

看板犬さんたちの日常も

看板犬さんたちは、実の親子で「うてな」ちゃんがママ、次元くんと五月ちゃんはきょうだいなのだそう。

コミュ力の高さに定評のあるうてなちゃん、あざとボーイと名高い次元くん、『中身は猫』といわれるツンデレガールな五月ちゃん。

看板犬として活躍しながら、のびのびと幸せに暮らすシュナウザー親子の日常や魅力、たくさんの癒やしをXで発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@manmaruinu28」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。