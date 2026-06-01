体重58キロもある超大型犬さんの独特すぎるヘアスタイルが「五右衛門みたいで可愛すぎw」「笑いが止まりませんw」と大反響！投稿は、記事執筆時点で3万8000回以上も閲覧されています。

【写真：『歌舞伎すぎるｗｗ』体重58キロの超大型犬→見たことがない『特殊なヘアスタイル』】

超大型犬さんのヘアスタイルが話題に

TikTokアカウント「サンクのヌナ（@_cinqtok_）」さまは、体重58キロ超えのバーニーズマウンテンドッグさんの日常を紹介しているアカウントです。

実はこちらのわんちゃん、シャンプーすると独特のヘアスタイルになることがあるのだそう。それは……

まるで前髪ができたかのような独特なヘアスタイルに！でも、なんだか既視感がありませんか？

なんだか既視感が…

そう、歌舞伎の五右衛門にそっくりなんです！石川五右衛門の伸び切った前髪のようなヘアスタイルになってしまったわんちゃん。飼い主さんに笑われている様子をキョトンとした表情で見つめているお顔も可愛らしいです。

寝癖も独特で可愛らしい！

こちらのわんちゃん、実は寝癖もすごいんです！

ある日の朝、起きてきたわんちゃんを見てみると、後ろ髪が爆発していたり……

頭のてっぺんがほわほわ～と上がっていたり！なんだか平成初期の男子感がありますね！

わんちゃんの独特すぎるヘアスタイルは、TikTokに投稿されると多くの人の目に留まり、「歌舞伎すぎるwwwww」「ぱっつんに挑戦してほしい」「かわいすぎるぅぅぅぅ！」といった声が寄せられました！58キロだった体重も、現在は67キロになったのだそう。ヘアスタイルだけでなく、成長っぷりも素晴らしいですね。

可愛らしいヘアスタイルがご自慢のわんちゃんの日常は、TikTokアカウント「サンクのヌナ（@_cinqtok_）」さまで紹介されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@_cinqtok_」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。