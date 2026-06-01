犬が『ゆっくり歩く』理由5選

家の中や散歩中に、愛犬がゆっくりと歩く姿を目にしたことはありませんか？いつも元気なのにどうしたのかしら…そう感じるかもしれません。犬が『ゆっくり歩く』のには理由があります。一緒に見ていきましょう。

1.疲れている

長時間の散歩やドッグランで走り回った後など、体をたくさん動かしたときは犬も疲労困憊に。体力を消耗しているため、帰り道や帰宅後は足取りが重くなっているのです。

ということは、体への負担は少々重かったものの、楽しかった充足感で満たされている状態といえます。「あ～疲れた～」とゆっくり歩いてはいますが、その表情は満足しているはず。その後の気持ちよさそうに眠る姿に、癒される飼い主さんも多いのではないでしょうか。

2.警戒している

初めての場所はワクワク感よりも不安感の方が勝ってしまう…そんな慎重派のわんこは、周囲の様子を伺うためにわざとゆっくり歩くことがあります。クンクンと念入りに匂いを嗅ぎながら「ここは安全かな？」「こわいものはいないかな？」と確認しているのです。

周囲を警戒するという犬の本能に加え、繊細で臆病な性格の犬に顕著にみられる行動です。愛犬の性格を理解したうえで、見守りやその場を離れるなどの対応をしてあげてください。

3.相手への意思表示

例えば、犬が散歩中に初対面の犬や人に出会ったとき、ゆっくりと弧を描くように歩き近づく行動を取ることがあります。素早く動くと相手の不安を煽るため、わざと動作を遅くして「落ち着いて」「仲良くしよう？」と、相手にメッセージを送っているのです。

これは『カーミングシグナル』と呼ばれ、相手との衝突を避けるために使われるボディランゲージです。ゆっくりと歩くことは相手のペースを尊重し、不必要な緊張を生み出しません。平和的なコミュニケーションを望む犬特有のサインです。

4.加齢や肥満

犬は一般的に7歳を過ぎたころからシニアに分類されます。年を重ねれば歩く速度が遅くなったり、休息の回数が増えるのは自然なこと。散歩は心身の健康を保つためにも必要ですが、無理はさせないよう配慮が求められます。

ゆっくり歩く理由のひとつとして肥満も考えられます。体が重くスタスタと歩けないのです。肥満は病気やケガのリスクは格段に高めてしまうため、健康管理に努めることも飼い主さんの責務といえるでしょう。

5.違和感や痛みがある

「歩き方がおかしいな…」そう感じた場合は注意が必要です。もしかすると、足腰や体のどこかに違和感や痛みがあるのかもしれません。

肉球が傷ついていたり、関節に痛みが生じている、もしくは内臓疾患で痛みを抱えている場合も、歩くこと自体が辛くてゆっくりになってしまいます。危険な歩き方かどうかを判断する方法を次項で解説していきます。

危険な状態かどうかを判断する方法とは？

犬がゆっくり歩く理由をご紹介しましたが、病気やケガが疑われる危険な歩き方も存在します。以下のような仕草を見せた場合は要注意です。

地面に足が着かずにスキップのような歩き方 腰を左右に大きく振って歩く 足を引きずって歩く 歩くのを嫌がる

こういった仕草は、膝蓋骨脱臼(パテラ)や椎間板ヘルニアなど、骨や関節の病気を発症している可能性が考えられる『危険な状態』です。歩行異常が数日続く、触られることを極端に嫌がる場合は、緊急性が高いかもしれません。早急にかかりつけ医を受診してください。

まとめ

いかがでしたか。犬が『ゆっくり歩く』理由はさまざまですが、危険なのは病気やケガが疑われる場合です。愛犬の様子を日ごろからよく観察し、違和感が続くようであれば迷わず動物病院を受診してくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)