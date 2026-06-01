ドッグランで遊んでいたボーダーコリーさん。外に親子連れの姿を見つけると、飼い主さんに『どうする？』と聞きにきて…まさかの賢すぎる行動が話題になっているのです。

思わず笑顔になる、サービス精神に溢れたその光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：サービス精神旺盛な犬が『親子連れ』を発見→『どうする？』と聞きにきて…まさかの『賢すぎる行動』】

親子連れを見つけた犬→飼い主に『どうする？』と聞きにきて…

Xアカウント『@kiryushigeyama』に投稿されたのは、ボーダーコリー「オレオ」ちゃんのお姿。

オレオちゃんは、ドッグランで遊んでいる時などに『親子連れ』の姿を見かけると必ずと言ってよいほど、飼い主さんに『どうする？』と聞きにくるのだといいます。

まさかの『賢すぎる行動』に反響

飼い主さんが『いってあげてー』と声を掛けると、オレオちゃんはすぐさま親子連れの近くまで行き、フェンス際でおすわりをしてみせるのだそう。

そして体を触らせてあげるなど、上手にご挨拶を交わすのだとか。

そんなやり取りの中で『走ったら速いのかな？』と言われることも多いそうで、そんな時は全速力で駆けるお姿を披露することもあるというオレオちゃん。

オレオちゃんは、自身に興味をもっている親子連れの気持ちを汲み取り、その期待に応えては飼い主さんに誇らしげな表情を向けるのだとか。

賢すぎる行動、サービス精神旺盛なオレオちゃんのお姿は多くのユーザーを驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「犬好きにはたまらない行動」「かしこかわいい！！」「お利口さん」「エンターテイナーなんですね」「もふもふの慈愛の天使！」「本当に賢くて可愛い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

仲良し家族の微笑ましい日常

オレオちゃんには、モナカくん、猫の「カリン」様、うさぎの「つみれ」ちゃんという大切な家族の存在があるのだそう。種族を超えて仲良く共に暮らすお姿はとっても尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすオレオちゃんやモナカくんのお姿は日々ボーダーコリーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kiryushigeyama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。