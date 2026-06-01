Official髭男dismが、7月15日にリリースする2025年春に開催したバンド初のスタジアムツアーの模様を収めたライブ映像作品より、「Pretender」のライブ映像を公開した。

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本作は、全4公演で約25万人を動員したスタジアムツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』のツアーファイナル公演となる、2025年6月1日開催の日産スタジアム公演のライブを完全収録。ボーナストラックとして、スタジアムツアーへの準備や舞台裏を収めたメイキング映像も収録される。ジャケット写真や店舗別オリジナル特典絵柄は後日公開とのことだ。

今回公開されたライブ映像では、赤く染められたステージでメンバー4人が演奏し、日が落ちたスタジアムでのパフォーマンスが映える見応えのある映像となっている。

なおOfficial髭男dismは、4月よりツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）