お笑い芸人のまちゃまちゃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さんに言われた“あること”をいまだに守っていると明かした。

細木さんの生涯を描いたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、細木さんと共演したこともあると語ったまちゃまちゃ。細木さんに言われたことで「実はいまだにずっと守ってることがある」と始めた。

「トイレでペーパーあるじゃない、手を拭くペーパータオル。女子トイレって、結構（ゴミ箱が）山盛りになってたりしてない？」「私それはずっと昔から気になってて、で、本当に自分が拭いたそのペーパータオルで洗面台拭いたりとかしてたの」と話し、「細木さんの番組出た時に『ペーパータオルばっさり（山盛りに）なってるでしょ。女性のところは』って。それをグって押してあげると、全然下がるから。やっぱ初詮（しょせん）紙だからさ。『それをすると運気が上がるわよ』って言われて。『私なんか今までやってきたこと間違いじゃなかった』って思ったプラス、未だにどこ行っても（ゴミ箱が）わっさりしてるから私はそれ絶対やり続けてんの」と告白。

「運気が上がるかどうかはわからないけど、自分に磨きはかかってるなとは思う」と続けた。