お笑い芸人のまちゃまちゃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さんについて語った。

細木さんの生涯を描いたＮｅｔｆｌｉｘの主演ドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、「ちゃんとお会いしたことあるんで。『ズバり言うわよ』も出させていただいたし、あと、特番とかでもご一緒させていただいて、もうちの母ちゃんとかめっちゃ喜んでたよ」と始めたまちゃまちゃ。

納言の薄幸に「何を言われました？」と聞かれると、「『ズバリ言うわよ』の時は、緑のモヒカン、オレンジのもみあげだから『黒にして、女優をやればいい』って言われて。『嫌です！』って言っちゃって」と答え、笑いを誘った。

「あとすっごい覚えてるのは、もう女帝なわけですよ。本当に。お気遣いのもとスタジオにやってくるっていう。ここになるまで、もう何があったらこうなれるんだろうと思いながら」とも振り返った。

さらに「何回かご一緒させていただいたけど、違うじゃない、芸能人ではないわけじゃん。細木さんって。なんだけど、なんだろうその大御所のラインを超えてるというかさ。すごかったよ、もう大先生」としみじみ。「すごかったのよ。本当にすごかったんだって。あの時代。オーラっていうより、“圧”みたいな。なんか言ってるわけじゃない、もう来ただけで『はぁ』って。なんかその時代にご一緒できてたことは本当に奇跡というか。周りがビビり散らかしてる感じ。なんでそんなビビっちゃうのって。だから逆に（細木さんが）かわいそうではあったかも」とも続けた。