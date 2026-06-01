ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島でガソリンが不足し、販売が制限されている。

ロシアの侵略に抵抗するウクライナが前線から離れた後方地域への無人機攻撃を強化し、露軍の補給線が混乱しているためだ。露側からは、露軍の作戦行動に影響するとの懸念が出ている。

クリミアの占領当局幹部は５月３０日、ガソリン販売について、３１日から公共交通機関向けを優先し、一般車両向けは１台あたり１日２０リットルまでに制限すると発表した。３０日以内の正常化を見込むと説明している。

ＳＮＳ上では、ガソリンを求める車列や、「ガソリンありません！」と貼り出したガソリンスタンドの写真や動画が拡散している。燃料の販売制限は、南部ザポリージャ州や東部ドネツク州の占領地域でも実施されているという。

タス通信によると、ロシアの大統領報道官は６月１日、記者団に「あらゆるレベルで問題解決に取り組んでいる」と述べた。

燃料不足の原因は、ウクライナの無人機攻撃でロシアの石油精製能力が低下したほか、クリミアに向かう幹線道路で大型トラックやタンクローリーが相次いで破壊されているためだ。露南部ロストフ・ナ・ドヌーから、露軍占領下のウクライナ南東部マリウポリと南部メリトポリを経由してクリミアへ向かうルートだ。

ロシアは攻撃を受けて度々通行止めになる「クリミア大橋」への依存度を下げようと、陸上輸送網の整備に力を入れた。だが、ウクライナの無人機による自爆攻撃などが拡充しており、「地獄への道」（露独立系メディア）となっている。

ウクライナ側は、ロシアの補給線への打撃をさらに強化する方針だ。ミハイロ・フェドロフ国防相は５月下旬、露軍に対する「補給封鎖」作戦の開始を発表。前線に向かう物資の流れを断ち切り「露軍が攻撃を積極的に展開できないようにする」と強調した。

ロシアの軍事ブロガーは露軍の補給線が「部分的に機能停止した」と指摘。影響がクリミアにとどまらず、補給が弱体化した露軍の防衛ラインがザポリージャ方面で突破される可能性にも言及している。