俳優の北村匠海が１日、都内で行われた「第３５回日本映画批評家大賞」授賞式に出席し、映画「愚か者の身分」（永田琴監督）で主演男優賞を受賞。同作で共演した綾野剛について語った。

劇中で闇ビジネスの世界に身を置く若者たちのひとり・タクヤを演じた北村。主演男優賞を受賞し「今後も映画のために何ができるのか、考えてチャレンジして、出会いを大切にできる役者に（なれるよう）精進していきたい」と高みを見据えた。

共演した綾野については「綾野さんはみるみる体が大きくなっていく役者でして…。（綾野の所属事務所の）トライストーンってみんな体が大きい印象がある」とおどけながらも「剛さんは役に対して一番ストイックで、僕の中では化け物じみてきた印象がある。役者の魂が血として流れていて、芝居のことを常に考えている。そこに恐ろしさを感じつつも、尊敬もあるし必ずまた共演したい」と真っすぐなまなざしで語った。

１９９１年に始動した同イベントは、映画批評家たちによって設立された「映画人が映画人に贈る賞」。この日は２０２５年に公開された作品の中から１７作品が表彰された。