タレントの千原ジュニアがＭＣの関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が５月２６日放送され、ＪＯＹ、アントニーらがゲスト出演した。

ＪＯＹは１０年以上前からアントニーと公私ともに親交があるといい、「元祖ハーフ会は俺とアントニーから始まってますから。ミーティングして、（デニス）行雄ちゃんと（関口）メンディーを呼んで」と説明。アントニーも「この４人で開催したら、ベッキーもハーフ会を開くらしいって、なぜか僕とＪＯＹ君だけ呼ばれたんです」と振り返った。

偵察目的でベッキー主催会に参加したというアントニーだが、「トリンドル（玲奈）ちゃんとかローラとかいて、『こっちの方が居心地いいな』と向こうに戻らなかった」と述懐。他にも、ウエンツ瑛士、ＳＨＥＬＬＹ、ハリー杉山といった豪華メンバーが所属する一大派閥だったが、ＪＯＹは「一時期、ハーフ会はいろんな番組出て。気づいたら消滅してて」と終焉に触れた。

ハーフ会消滅についてアントニーが、「明確な理由があるんだけどね。ベッキーの不倫ですよ」とぶっちゃけると、出演陣は納得の爆笑。ＪＯＹも「ベッキーが急に『ＬＩＮＥグループを抜けました』って。そこから誰も送らなくなった」と苦笑いだった。