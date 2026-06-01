メ～テレ（名古屋テレビ）

共学化を探るか、伝統を維持するか？この地方の女子大学の「選択」が分かれています。それぞれの思いは？

名古屋市東区にある、金城学院の施設。

「卒業生の人たちに、しっかりと理解をしていただきたいと思っているので、きちんとお伝えして」(金城学院 小室尚子 理事長)

金城学院大学は今年4月、運営する学校法人を再来年度から「名古屋学院大学」に変更すると発表。

共学化についても、検討していることを明らかにしました。

30日に開かれた卒業生向けの説明会は、卒業生からの質問が尽きず、予定より1時間以上延長しました。

「他の大学は女子校としての路線について発表しているので、もう少し修正の余地がないのかなと」(卒業生・60代)

「ただ名前だけでなくて、そこに居続けたという私たちの思いがたくさんあると思う。私はもちろん大学名は残していただきたいし、残すべきだと思います」(卒業生・60代)

統合の背景に“進む少子化”

今回の統合の背景にあるのは、進む少子化。

私立大学では定員割れが相次ぎ、共学化する女子大学も出てきています。

一方で“女子教育宣言”を掲げたのは「椙山女学園」。

その理由について、理事長は。

「女性だけの空間で、自分がいろいろな役割を果たすということを、より広い役割を果たしていくということを、自分の中に癖づけた子たちが、社会に出ていくということの価値というのは十分あって」(椙山女学園 椙山泰生 理事長)

理事長は「主体性を育む環境」が大切だと話します。

「女子しかいない分、周りの目を気にせず発言しやすくなったと思う」(大学2年生)

「この過ごしやすさを感じてほしいと思うので、残ってほしい」(大学2年生)

「共学化とは違う道でやれるやり方をとる」

そして今後は、椙山ブランドのイメージも刷新していくといいます。

そのきっかけのひとつが、この5～6年で見られた就職先の変化です。

「今は総合職や営業系の方が増えてきていて、より社会で仕事を続けていくことを前提にしていて、社会参画をして、意思決定にも関わっていくことを、より我々はちゃんとおしていく」(椙山理事長)

卒業後も含めて女性を支える、それが椙山女学園の描く将来像です。

「学校の魅力をさらに上げていくということ、ずっと継続して手を打っていくということを、これからもやっていきたいと思うので、共学化とは違う道でやれるやり方をとって、我々はこれからしっかり頑張っていきたいと思っている」(椙山理事長)

少子化の中、厳しさを増している大学の運営。

特に深刻なのは、学部が少ない「小規模大学」だといいます。

複数のプログラムを展開し学生のニーズに応える

この地方でも、愛知工科大学や愛知文教大学が来年度以降の学生の募集停止を発表しています。

今後「生き残る」ためのカギは？専門家に聞きました。

「学部の人気が全般的に低下していった場合、多少広報に力を入れた程度では、なかなか人気を回復することができない。中規模校・大規模校であれば、ある学部の人気が落ちたとしても、別の学部の人気が上がっていくということはありえる。『受験生のニーズに合った新しい学部を作っていこう』といったことが、中規模校・大規模校だと可能になります」(大学ジャーナリスト 石渡嶺司さん)

様々なプログラムを展開し、学生のニーズに応えていく事が、今後の大学には必要と話します。

「何か1つのことを学べればいいという受験生よりも、できれば複数のことを勉強してみたい、勉強以外でも様々な体験をしたいと考える大学生が増加している。様々なニーズに対応していくために、教育プログラムを作っていく。そんなことが今の大学には求められている」(石渡さん)