「アルカナディア」より「ソフィエラ」、「メルティーナ」の再生産が決定。6月3日予約開始
【ソフィエラ（再生産）】 【メルティーナ（再生産）】 6月3日11時より予約開始
コトブキヤは、プラモデル「ソフィエラ」と「メルティーナ」の再生産分を6月3日11時より予約受付を開始する。
「SF×ファンタジー」を題材とした同社の新シリーズ「アルカナディア」より悪魔型ディアーズ「ソフィエラ」と獣人型ディアーズ「メルティーア」をプラモデル化したもの。
それぞれ、各部専用パーツの組み換えにより、1つの商品で非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態にすることができる。
【再生産告知】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) June 1, 2026
「ソフィエラ」「メルティーナ」の再生産が決定！
6月3日（水）11時よりご予約開始予定です。
※上記の日時はコトブキヤオンラインショップの予約開始予定です。他店舗では順次ご予約受付が開始いたします。#アルカナディア pic.twitter.com/MH12N8ZQbR
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