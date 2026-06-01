８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが、７都市を巡る初のアリーナツアー（９月２３日、横浜アリーナで開幕）を開催することが１日、分かった。先月３０日にＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥで開催した単独公演でサプライズ発表した。

公演のＭＣにて、川本笑瑠がＭＣでアリーナツアー開催をファンに発表。「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンネーム）に会いに行けることが本当にうれしいです。私たちもまたみなさんに会いたいので、アリーナツアーみんな絶対来てね！」と呼びけた。

グループは日本最大級の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞を含む４部門にノミネートされ、８月には日本武道館でデビュー２周年公演を２ＤＡＹＳ開催が控える。さらに先月２７日に発売された３枚目のシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」がオリコンデイリーシングルランキングで初登場１位を獲得するなど、その勢いは加速するばかりだ。

今回のツアーは９月２３日の横浜アリーナ公演を皮切りに、東京、宮城、福岡、兵庫、広島、愛知と、７都市１３公演を駆け抜けていく。

【ツアースケジュール】

９月２３日 神奈川・横浜アリーナ

９月２９〜３０日 東京・有明アリーナ

１０月３〜４日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

１０月２８〜２９日 福岡・マリンメッセ福岡Ａ館

１０月３１日〜１１月１日 兵庫・神戸ワールド記念ホール

１１月１４〜１５日 広島・広島グリーンアリーナ

１１月２８〜２９日 愛知・ＩＧアリーナ