初のアリーナツアー開催が決定したＣＵＴＩＥ　ＳＴＲＥＥＴ

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　８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ　ＳＴＲＥＥＴが、７都市を巡る初のアリーナツアー（９月２３日、横浜アリーナで開幕）を開催することが１日、分かった。先月３０日にＧＬＩＯＮ　ＡＲＥＮＡ　ＫＯＢＥで開催した単独公演でサプライズ発表した。

　公演のＭＣにて、川本笑瑠がＭＣでアリーナツアー開催をファンに発表。「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンネーム）に会いに行けることが本当にうれしいです。私たちもまたみなさんに会いたいので、アリーナツアーみんな絶対来てね！」と呼びけた。

　グループは日本最大級の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２６」で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞を含む４部門にノミネートされ、８月には日本武道館でデビュー２周年公演を２ＤＡＹＳ開催が控える。さらに先月２７日に発売された３枚目のシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」がオリコンデイリーシングルランキングで初登場１位を獲得するなど、その勢いは加速するばかりだ。

　今回のツアーは９月２３日の横浜アリーナ公演を皮切りに、東京、宮城、福岡、兵庫、広島、愛知と、７都市１３公演を駆け抜けていく。

【ツアースケジュール】

　９月２３日　神奈川・横浜アリーナ

　９月２９〜３０日　東京・有明アリーナ

　１０月３〜４日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

　１０月２８〜２９日　福岡・マリンメッセ福岡Ａ館

　１０月３１日〜１１月１日　兵庫・神戸ワールド記念ホール

　１１月１４〜１５日　広島・広島グリーンアリーナ

　１１月２８〜２９日　愛知・ＩＧアリーナ