8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者の代表に、長崎市の本村チヨ子さんが選ばれました。

「子どもたちに泣き顔は似合わない」と平和祈念式典への決意を語りました。

（本村 チヨ子さん）

「今回はもう後が無い、私には被爆者として残された時間がない、精一杯メッセージを伝えることが残された私の使命ではないか」

8月9日の平和祈念式典で、平和への誓いを読み上げる被爆者の代表に決まったのは、長崎市の本村チヨ子さん(87)です。

当時6歳だった本村さんは、爆心地から4.5キロ離れた旧福田村の祖父母の家で被爆しました。

目の前で大きな火の玉がさく裂し、ガラスの障子が倒れた大きな音がして体が庭先に叩きつけられたといいます。

17年前に被爆者団体のメンバーとなり、被爆証言を続けています。

今年、被爆者代表を選ぶ公募には80歳～96歳までの男女12人の応募があり、本村さんは、国の内外でも被爆証言を行っている活動が評価され代表に選ばれました。

（本村 チヨ子さん）

「日本の被爆者として戦争はダメだよ争いはダメ。命、何より命が大事。私の一番の臨みは子どもたちに笑顔がほしい、世界の人々に伝えたいと思う」

本村さんは約2か月間かけて「平和への誓い」に思いを込めます。