5月31日に投開票された県知事選挙は自民党などが支えた現職、花角英世さんが3選を果たしました。



立憲民主党や中道改革連合などが支持した新人の土田竜吾さんは大差で敗れ、ことし2月の衆院選に続き、厳しい結果を突き付けられました。



当選から一夜明けた6月1日。選挙戦を支えた自民党の県議団が花角さんを拍手で迎えました。





【花角英世氏】

「おかげさまで県民の皆さまから大きなご信任をいただきました。本当にありがとうございました」





三つどもえとなった選挙戦。花角さんは55万4000票余りを獲得し、次点の土田竜吾さんにダブルスコア以上の票差で圧勝しました。一方で、投票率は47.40％で前回選を2.24ポイント、下回りました。現職のため、選挙戦は公務と並行され、活動できない時間もありました。【花角英世氏（5月26日）】「午前中、公務をしていたので（気持ちを）切り替えるのが面倒というか…」圧勝を支えたのは自民党本部をはじめとする日本維新の会、国民民主党、公明党の支持。市長会や経済界も応援に回るなど分厚い組織戦を展開しました。

一方、新人の土田竜吾さんの陣営は。



【土田竜吾氏】

「結果に繋げられず本当に悔しい思いでいっぱいです大変申し訳ございませんでした」



得票は現職の花角さんの半分以下。大差で敗れる結果となりました。



【立憲 森裕子参院議員】

「惨敗です」



【中道 菊田真紀子衆院議員】

「残念ですね、果敢にチャレンジしたんですけどやっぱり現職の壁を破るのは並大抵ではないと痛感しました 」



38歳の若さをアピールし、陣営からは温厚な人柄も評価されていた土田さん。



選挙戦では、柏崎刈羽原発の再稼働の是非について住民投票が行われなかったことを批判しましたが、及びませんでした。



6月1日、土田さんも県庁を訪ね、支援を受けた県議たちのあいさつにまわりました。



＜土田竜吾氏＞

「前県議の土田でございます…失礼します」



県議は2027年春に改選を迎えます。



土田さんは「政治活動は続ける」としていますが、具体的には「白紙」としています。



現職の「継続」か新人による「刷新」が問われた今回の選挙。



県民が選んだのは「継続」でした



＜土田竜吾氏＞

「変化を求めるというモチベーションを県民の皆さまに私が示すことができなかったのがひとつの大きな原因かなと思っています」





3期目へ漕ぎ出す花角さん。



次の4年間は経済成長に力を入れたいとしています。



【花角英世氏】

「自分(若い世代）がやりたいことを見つけられるような活力のある環境を作っていかなければいけない」



花角さんは2日、選挙後、初めて登庁し職員へのあいさつなどを行う予定です。

