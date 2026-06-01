毎月、ぜひチェックしておきたい期待のゲームタイトルをピックアップしてお届けする本企画。2026年6月は、老舗のプロ野球ゲーム『パワプロ』の新作から、29年前にニンテンドー64で発売された『スターフォックス』のリメイクなど、話題作が数多く揃っている。ここでは、そのなかから特に注目度の高い4タイトルを紹介していく。

（関連：【画像あり】「パワプロ」シリーズ最新作や「HD-2D」によるアクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』など）

■『パワフルプロ野球2026-2027』

発売日：2026年6月11日メーカー：KONAMI対応ハード：Nintendo Switch / PlayStation 4

日本の野球ゲームの代名詞である「パワプロ」シリーズの最新作が、いよいよ6月11日にプレイボールを迎える。今作は2年分のシーズンをカバーする『2026-2027』として登場し、大谷翔平選手を始めとする最新の選手データへの刷新はもちろん、シリーズの肝である「サクセス」モードや「栄冠ナイン」にも大幅なアップデートが施されている。

サクセスモードは30周年を迎え、さまざまな過去のサクセス世界を行き来するボリューミーなコンテンツが魅力だ。加えて、過去のサクセスがそのまま5本収録されている点も要チェックである。

Switch版での気軽なマルチプレイ、PS4版でのじっくりとしたペナントレース攻略など、プレイヤーのスタイルに合わせた遊び方が可能だ。定番ならではの安心感と、時代に合わせた進化が同居する一作に仕上がっている。

■『冒険家エリオットの千年物語』

発売日：2026年6月18日（※Steam版は6月19日）メーカー：スクウェア・エニックス対応ハード：Nintendo Switch 2 / PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC

スクウェア・エニックスが誇るドット絵と3DCGをミックスした映像表現「HD-2D」を用いた、初のアクションRPGとして大きな期待を集めているのが『冒険家エリオットの千年物語』だ。ドット絵のキャラクターと3DCGの美しい背景が融合した独自のビジュアルは、今作でさらにその緻密さを増している。

プレイヤーは冒険家エリオットとなり、千年の時をめぐる壮大な謎に挑む。ハードの性能を活かした滑らかな操作感と、エフェクトの美しさが融合し、まるで動く絵本のような世界をプレイヤー自身の手で駆け巡る快感を味わえる。王道ファンタジーでありながら、システム面で新たな挑戦を行う、2026年上半期のRPG最注目株だ。

■『Star Fox』

発売日：2026年6月25日メーカー：任天堂対応ハード：Nintendo Switch 2

5月7日に配信された「Star Fox Direct」にて突如発表され、世界中のゲーマーを歓喜させたシリーズ最新作。1997年に発売されたシューティングゲーム『スターフォックス64』のステージ構成をベースに、Nintendo Switch 2の性能をフルに活かしてグラフィックを全面刷新したリメイクタイトルである。

単なるビジュアルのパワーアップに留まらず、4対4で宇宙を舞台に戦うオンライン対戦「バトルモード」など、現代のスタンダードに合わせた新要素が多数追加されている。さらに、主人公フォックスの父であるジェームズ・マクラウドの新規カットシーンも収録されており、往年のファンから新規プレイヤーまで幅広く楽しめる間口の広さを持っている。もちろん、NINTENDO 64 コントローラーにも対応しているぞ。

■『Gothic 1 Remake』

発売日：2026年6月6日メーカー：THQ Nordic / Alkimia Interactive対応ハード：PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC

2001年に発売され、その硬派なゲームデザインと圧倒的な没入感でカルト的な人気を誇るオープンワールドRPGの始祖『Gothic』。その生誕25周年を記念したフルリメイク作品が、いよいよリリースされる。

舞台となるのは、魔法の障壁に覆われ、凶悪な囚人たちが独自の社会を築き上げた鉱山植民地だ。プレイヤーは名もなき囚人の一人となり、弱肉強食の過酷な環境を生き抜くことになる。本作はUnreal Engine 5による圧倒的なビジュアル刷新に留まらず、オリジナル版が持っていた「枝分かれするストーリー」や「時間帯で生活サイクルを変えるNPCのAI」といった、徹底した没入重視の設計を頑なに継承している。

戦闘システムは現代風に遊びやすくチューンアップされているものの、プレイヤーを突き放すようなダークファンタジー特有の緊張感は健在だ。懐古主義的なリメイクに留まらず、現代のアクションRPG市場に一石を投じるポテンシャルを秘めた、6月最先鋒の注目作である。

（文＝各務都心）