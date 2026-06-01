ANNA SUI miniの「トートバッグ」「クロワッサンバッグ」がかわいすぎる！ 6月4日発売の注目雑誌2選【注目の付録】
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「トートバッグ」が付いてきます。
▼ロゴキルト×フラワープリントのリバーシブル仕様
ブランドロゴをそのままキルティングにしたシックな黒の面と、華やかなオリジナルのフラワープリント面の2通りを楽しめるリバーシブルデザインです。その日のコーディネートや気分に合わせて、手軽に雰囲気を変えることができます。上品なアンティークゴールドのロゴプレートが、高級感のあるアクセントを添えています。
▼収納力抜群のビッグサイズ＆フォルムチェンジ機能
約タテ30×ヨコ36×マチ19cmのビッグサイズで、小旅行やレッスンバッグとしても頼れる収納力を持っています。両サイドのスナップボタンを留めることで、荷物の量に合わせて簡単に舟形フォルムへ変形できるのも嬉しいポイント。合皮素材のハンドルとパイピング、さらに長さ調節可能なショルダーストラップ付きで、実用性とデザイン性を兼ね備えています。
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。
▼蝶の刺繍と立体パーツが華やかなデザイン
人気ブランド「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」らしい、ロマンティックなデザインが目を引きます。クシュっとした素材感のバッグには、美しい蝶の刺繍と立体的なパーツがあしらわれ、華やかさをプラス。さらにアンティークゴールドのブランドロゴプレートが、高級感のあるアクセントになっています。
▼使い勝手抜群の2way仕様と収納力
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛けでも斜め掛けでもスタイルに合わせて自由に使えます。体に沿うきれいなラインのクロワッサン型ながら、500mLのペットボトルが横向きに入るなど、見た目以上の収納力も魅力です。内側にはオリジナルのフラワープリント生地が採用されており、開けるたびに気分が上がる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』の「トートバッグ」
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「トートバッグ」が付いてきます。
ブランドロゴをそのままキルティングにしたシックな黒の面と、華やかなオリジナルのフラワープリント面の2通りを楽しめるリバーシブルデザインです。その日のコーディネートや気分に合わせて、手軽に雰囲気を変えることができます。上品なアンティークゴールドのロゴプレートが、高級感のあるアクセントを添えています。
▼収納力抜群のビッグサイズ＆フォルムチェンジ機能
約タテ30×ヨコ36×マチ19cmのビッグサイズで、小旅行やレッスンバッグとしても頼れる収納力を持っています。両サイドのスナップボタンを留めることで、荷物の量に合わせて簡単に舟形フォルムへ変形できるのも嬉しいポイント。合皮素材のハンドルとパイピング、さらに長さ調節可能なショルダーストラップ付きで、実用性とデザイン性を兼ね備えています。
『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』の「2wayクロワッサンバッグ」
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。
▼蝶の刺繍と立体パーツが華やかなデザイン
人気ブランド「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」らしい、ロマンティックなデザインが目を引きます。クシュっとした素材感のバッグには、美しい蝶の刺繍と立体的なパーツがあしらわれ、華やかさをプラス。さらにアンティークゴールドのブランドロゴプレートが、高級感のあるアクセントになっています。
▼使い勝手抜群の2way仕様と収納力
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛けでも斜め掛けでもスタイルに合わせて自由に使えます。体に沿うきれいなラインのクロワッサン型ながら、500mLのペットボトルが横向きに入るなど、見た目以上の収納力も魅力です。内側にはオリジナルのフラワープリント生地が採用されており、開けるたびに気分が上がる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)