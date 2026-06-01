LE SSERAFIMが、新曲「BOOMPALA」のMVを公開した。メンバーのKAZUHAが撮影時のオフショットを自身のInstagramにアップしている。

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「BOOMPALA」は5月22日にリリースするアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』のリード曲。「BOOMPALA」は世界的ヒット曲「Macarena」をサンプリングし、「考え方や態度によっては、恐怖とは実は大したことのない虚像にすぎない」というメッセージが込められている。

KAZUHAはMV撮影時のチューブトップ衣装を着用した楽屋でのバストアップ写真を投稿。鏡越しにスマホを向けたセルフィー、KAZUHAの美しいスタイルが露わになった写真などをアップしている。

この投稿にファンからは「凛とした空気感が素敵」「かわいすぎ」「美女」「美しさがさらに際立ってきた！」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）