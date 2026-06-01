ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月より放送開始のTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（TOKYO MX、MBS、BS11）のオープニング主題歌に決定した。

（関連：【映像あり】ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」使用 アニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』PV）

同TVアニメは、ドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘 弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画だ。

今回の主題歌決定は、原作者のこしたてつひろがももいろクローバーZの大ファンであり、『炎の闘球女 ドッジ弾子』のキャラクターモデルをももクロにしているということから実現。以前にも高城れにが『炎の闘球女 ドッジ弾子』の音声ARアプリにて、小仏珍子の声優を務めるなど関わりを持っていた。

さらに、同楽曲の一部音源を視聴できる本作PVが、avex pictures公式YouTubeチャンネルにて公開された。

＜ももいろクローバーZ 百田夏菜子 コメント＞

この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！

そしてなんと…弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。

とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。

主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。

弾子たちを応援しながら一緒に戦っているようなそんな気持ちで歌わせていただきました。

仲間って最高だ！！！！みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！

7月から！！よろしくお願いいたします！！

ももいろクローバーZ・百田夏菜子

（文＝リアルサウンド編集部）