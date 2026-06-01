一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPによる共創プロジェクト『MUSIC WAY PROJECT』の一環として、グローバル音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE 2026』が6月9日から11日の3日間にわたり開催される。

（関連：『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表会 M!LK・乃木坂46ら登壇、渾身の“好きすぎて滅ポーズ”も）

コライティングとは、複数のクリエイターが共同で楽曲を制作し、多様な視点やアイデアを掛け合わせることで、新しい音楽の可能性を切り拓く手法。今回のキャンプでは、クリエイターたちが実際に一つのスタジオに集結し、リアルタイムの化学反応から、その場でしか生まれない音楽を創造するとしている。

第3弾となる今回は、2025年の京都キャンプの規模を上回る約40組のクリエイターやアーティストを国内外から招聘。日本のカルチャーの発信地である渋谷／青山エリアを舞台に、毎日8つのスタジオを稼働させ、3日間にわたりセッションを展開する。

また、キャンプの模様は随時SONG BRIDGEおよびTOYOTA GROUPの公式SNSアカウントで情報発信が行われる。6月2日からは、SONG BRIDGE公式SNSで参加者情報を順次紹介する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）