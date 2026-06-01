ホリプロと集英社「週刊プレイボーイ」がタッグを組んで実施したニューヒロイン発掘オーディション「ニューヒロインPROJECT」で審査員特別賞を受賞した小嶌こゆきさんがホリプロで活動を始めることがリリースされました。オーディション期間中は受験生だった彼女は、2025年4月に上京し都内の大学に進学。芸名も朝比奈こゆに一新し、芸能生活をスタートさせました。



【動画】リンゴを素手でパカッ 笑顔がまぶしい朝比奈こゆさん

2025年6月にエントリーがスタートしたニューヒロインPROJECTは、名だたる俳優・タレントが数多く所属するホリプロと、創刊60周年を迎える週プレがタッグを組んで、グラビアからタレント、女優へと活動を広げていくことができるニューヒロインを探す企画です。



無名ながら、オーディションの様子を記録した紹介動画がYouTube「週プレChannel」内で2025年トップの再生回数（84万回再生）を記録したことや、アジアンビューティな顔立ちと鍛え抜かれたメリハリボディ、天真爛漫なキャラクターなどが評価され、審査員特別賞を受賞しました。



2026年3月にリリースした、デジタル写真集「プリズムヒロイン」では見るものすべてを笑顔にしてしまう底抜けの明るさと鋭い目ヂカラを武器に、ビキニタイプはもちろんワンピースデザインなど5種類の水着を着こなしています。



朝比奈さんは「皆さんこんにちは！小嶌こゆき改め、朝比奈こゆです。ホリプロ×週プレ「ニューヒロインPRJECT」が私を見つけてくださり、新しい挑戦の機会をいただけたこと、そして何も分からない私に一から丁寧に向き合ってくださったことに心から感謝しています」と感謝の言葉をつづりました。続けて「気持ち新たに「朝比奈こゆ」としてスタートすることを決めました。朝の空や光を感じる「朝比奈」という言葉に新しい一歩を踏み出す明るさと前向きに向かう気持ちを込めました。「こゆ」は両親からもらった大切な本名から取っています。家族からもらった大切な意味を残しながら、これからも自分らしく進んでいきたいと思います。その名にふさわしい、そしてそれ以上の存在になれるよう頑張ります」と抱負を述べました。



朝比奈さんはXで撮影時のオフショットなどを公開しています。



【朝比奈こゆさんプロフィール】

あさひな・こゆ 2007年1月30日生まれ 岐阜県出身 身長164cm B83W53H92 5人兄妹の長女 ホリプロ×週プレ「ニューヒロインPROJECT」で審査員特別賞を受賞。趣味はマンガ鑑賞（週刊少年ジャンプ愛読中）とカニ捌き、ジグソーパズル。運動能力が非常に高く、サッカー、水泳、バレエ、バレーボールなど様々なジャンルのスポーツ経験を持つ。高校野球は毎年必ずチェックしている。マイブームは日々のお弁当づくり、憧れの芸能人は渋谷凪咲さん。好きな色は水色。好きな飲みものはお茶。公式X：https://x.com/Koyu___k 公式Instagram：https://www.instagram.com/koyukl._/ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@koyukl._