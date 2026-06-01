【やってはいけない6月のNGコーデ】雨染みや汗の臭いは大人の女をサゲる！梅雨時の「NGポイント」3つ
雨の日に避けたい着こなしはコレ！ 6月にやってはいけないNGコーデ雨が降ったり、湿度が高くなったりする日も多い6月。そんな梅雨時に避けたい着こなしと、OKコーデのポイントをご紹介します。
NG1. 雨染みの跡が「目立ちやすいカラー」のアイテム雨の日に避けたいのは、ライトグレーやベージュ、パステルカラーなどの淡いカラーのアイテムです。服がぬれた箇所が本来の色より濃くなりますし、乾いたときにシミとして残ると目立ちやすくなるのがその理由です。
写真のような黒やネイビー、柄の入ったアイテムならぬれても色のコントラストがつきにくく安心して着られますし、万が一、服にシミが残ってもあまり目立たずにすみます。
ホワイトも少しならぬれても目立ちにくいカラーなのですが、肌に張りつくぐらいぬれてしまうと、肌が透けて見えたり、下着の色を拾ったりする可能性もあるので、大雨の日は注意が必要です。
NG2. 汗の臭いが残りやすい「厚手の綿100％Tシャツ」6月の日本の平均気温は、日中20℃〜25℃前後といわれています。湿度が高いため、実際はそれより暑く感じられて、少し動いただけで汗をかいてしまうほど蒸し暑いことも。そんなときに避けたいのは、コットン100％素材の厚手Tシャツです。
「ヘビーウェイト」とも呼ばれるような厚手の綿素材は、透けないTシャツとしてこれ1枚で着られて便利なアイテム。型崩れもしにくく耐久性も高いのが特徴ですが、逆に乾きにくい点がデメリットです。
汗を吸ってぬれてもすぐに乾かないため、嫌な臭いの原因になってしまうこともあります。
▼OKコーデにするには
写真のTシャツのようなぬれてもすぐに乾く、速乾性のある素材のアイテムなら臭いもこもりにくくなります。ドライなタッチで、素肌にさらっと着られて快適に過ごせるため、おすすめです。
NG3. 泥ハネなどが目立つ「白やベージュのパンツ」コーデ雨が上がったとしても、汚れやすいのがパンツの裾です。特に白やベージュなどの明るいベーシックカラーは要注意。
歩いているだけで地面から跳ね返った泥が裾に付着したり、ぬれた傘や荷物がパンツに触れて汚れてしまったりということが起きやすくなります。
▼OKコーデにするには
雨の日のパンツ選びは、写真のようなチャコールグレーなど濃い色のものがおすすめです。このパンツのように、水や汚れにも強い撥水加工がされているものを選ぶのも◎。
悪天候の日はもちろん、レジャーやアウトドアなどでもはけるので、1本あると頼りになるアイテムです。
気になる項目がある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:All About 編集部)