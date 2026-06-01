丸亀市の離島に暮らす子どもたちが、麦の収穫を体験しました。東京の大手企業が取り組む離島振興の一環です。

【写真を見る】黄金色の麦畑で笑顔はじける！丸亀市の離島・讃岐広島で子どもたちが自ら育てた小麦を収穫

黄金色の麦畑が広がる

丸亀市沖の広島。「讃岐広島」とも呼ばれます。黄金色の麦畑が広がるのは、大手うどんチェーンの研修施設「心の本店」です。きょう（1日）、島の小中学生9人が招かれ、うどんに使う小麦を収穫しました。



丸亀製麺を運営するトリドールホールディングスが丸亀市と取り組む離島振興の一環です。

昨年11月に子どもたちと一緒に種をまき、育ててきました。



（広島の小学生）

「楽しい。みんなと育てた」

「思ったより育ったのがびっくりしました。おいしいうどんになってくれたら」

取組が目指すもの

うどんの原材料に直接触れる体験を通して、食の大切さを学んでもらう狙いもあります。子どもたちは、昔ながらの手作業の脱穀にも挑戦しました。



（丸亀製麺地域共創課 木村成克 課長）

「この島でしかできないプログラムだと思うので、うどんがこんなに大変な思いをしてつくられているということに気づいてくれたらうれしい」



収穫した小麦は広島小中学校で開かれるうどん教室で使われるということです。