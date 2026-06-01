DJ日本王者が小説家デビュー！『このミス』文庫グランプリ受賞作『刑事の境界線』が6月3日刊行へ

第24回『このミステリーがすごい！』大賞「文庫グランプリ」を受賞した宮島明道のデビュー作『刑事の境界線』が、2026年6月3日に宝島社文庫より刊行される。

【写真】『このミステリーがすごい！』大賞 過去の「文庫グランプリ」受賞作は？

本作は、小金井中央警察署の刑事・馬場みどりと為井忠之の二人を主人公に据えたモジュラー型ミステリー。盗犯係の馬場がスリ犯や出店荒らし事件と対峙する一方、組織犯罪対策係の為井は違法風俗店へのガサ入れを前に、店長を逃そうと画策している。事件を追う者と隠す者、対照的な二人の物語が並行して進み、クライマックスで交錯する構成が特徴となっている。

選評では、ミステリ評論家の千街晶之が「二人をなかなか対面させず、並行して進んできた物語をクライマックスで交錯させる構成が『技あり！』」と評価。同じくミステリ評論家の村上貴史も「書きっぷりのよい警察小説だ。書き手の力量を感じる」とコメントしている。さらに翻訳家・書評家の大森望、コラムニストの香山二三郎、ライターの瀧井朝世も推薦の声を寄せている。

著者の宮島明道は16歳からDJを始め、DJの大会DMCで2002年と2007年の二度にわたり日本チャンピオンに輝いた経歴を持つ。2003年からDJ教室「宮島塾」を経営し、第24回『このミステリーがすごい！』大賞・文庫グランプリ受賞により本作で小説家デビューを果たす。

『このミステリーがすごい！』大賞は、ミステリー＆エンターテインメント作家・作品の発掘・育成を目的に2002年に創設された新人賞。2020年度より新設された「文庫グランプリ」からは、累計30万部を突破した『レモンと殺人鬼』や累計50万部を突破した『一次元の挿し木』などのヒット作が生まれている。

■著者コメントこの度、大変名誉な賞を与えてくださった選考委員の皆さんと編集部の皆さんに心からの感謝を述べたいです。

ここまではDJとして音楽と共に生きてきましたが、四十代半ばでとても嬉しい分岐点が訪れました。これで天国に行くときに「僕の人生は楽しかった」と胸を張って言えることが確定しました。ありがとうございます。

これからも物語を書き続けながら、まるで物語のような自分の人生を大股で歩んで行きます。

■選評大森望（翻訳家・書評家）二人がコンビを組むのではなく、なかなか出会わないところがポイント。小さそうな事件が次第に大きな意味を持つようになる展開や、対戦格闘ゲームとの関わりも面白い

香山二三郎（コラムニスト）小金井警察署盗犯係・馬場みどりの成長劇と同組織犯罪対策係・為井忠之の転落劇を交錯させたドラマがキモだ

瀧井朝世（ライター）同時進行していく複数の出来事もすべて引き込まれるし、性被害にあった女性たちの尊厳を守ろうとする刑事たちの姿には感動すらした

（文＝リアルサウンド ブック編集部）