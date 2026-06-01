岡山市内を走る支線バス「FLAt」についてです。運行から1年以上になりますが利用客が伸び悩んでいて、より多くの人に利便性などを体感してもらおうと無料で乗車できるキャンペーンが始まりました。

【写真を見る】「かわいそう運転手さんが…」 利用低迷の岡山・支線バス「FLAt」が無料乗車キャンペーン

「運賃無料キャンペーン」で利用促進へ

去年4月に運行が始まった、岡山市の公設民営の支線バス「FLAt」です。利用促進のためうって出たのが「運賃無料キャンペーン」です。





（前田唯キャスター）「車内にも設置されているFLAtのお試し乗車券です。このま乗車して、降りる際は入れるだけで無料で乗車することができます」

お試し乗車券は、車内のほか、沿線のJRの駅やスーパーなど約50施設にも設置されていて、期間中、誰でも何度でも利用することができます。運行開始から1年。重複するバス路線を再編し幹線と支線に分ける岡山市の計画で、現在は7つの路線があります。



（利用客）

「とっても便利です。病院に通うのに。（以前は）乗り換えなくちゃならなかったから」

「助かりますよね。移動手段が増えて、楽に移動ができるので」

利用者は好反応、一方で課題も

一方で課題もあります。岡山市は、安定的に路線を維持していくためには1便あたり7人の乗車が必要としていますが、今年4月の7路線全体の利用者数は、平均で1便あたり3．1人。利用の促進が急務となっています。



（利用客）

「庭瀬はね、ちょっと誰も乗らないんです。私も4、5回乗ったんだけど。かわいそう運転手さんが」



どのようにして利用者を増やしていくのか。まずは今回のキャンペーンを通じて利便性を感じてもらえればと岡山市の担当者は話します。

（岡山市交通政策課 橋本雅司 課長）

「まずはFLAtを知っていただく、それからお試しでぜひ使っていただく、繰り返し使っていただければ、便利な乗り物だということを分かっていただけると思いますので、ぜひ一度乗っていただきたいと思います」



無料キャンペーンは7月末までの実施で、10月からは、第2弾を予定しているということです。