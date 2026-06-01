男子バスケットボールのトライフープ岡山の選手らが、ホームタウンである津山市役所を訪れ、今シーズンの成績を報告しました。

【写真を見る】昨季16位から4位へ大躍進！トライフープ岡山選手らがホームタウンの津山へ 今シーズンの成績を報告【岡山】

今季はリーグ4位でプレーオフに進出

トライフープ岡山の選手たちが、温かい拍手で出迎えられました。ヘッドコーチに野村慧介さんが就任し、新体制で臨んだ今シーズン。リーグ4位でプレーオフに進出するなど、昨シーズンの16位から大きな躍進を果たしました。

津山市役所を表敬訪問したのは秋山キャプテンら14人で、光井聡 市長に今シーズンの成績を報告しました。トライフープ岡山はBリーグの再編にともない、来シーズンからは新しく創設されるB．LEAGUEONEに参戦します。

（トライフープ岡山 野村慧介ヘッドコーチ）

「これからも成長できるように、皆さんの応援の力を借りながら、岡山県を盛り上げていきたいと思いますので、引き続き応援をお願いします」

（光井聡 津山市長）

「ぜひともホームタウン津山で一丸となって、しっかり応援していきたいと思います」

トライフープ岡山の新リーグでの開幕戦は9月25日で、ホームに越谷を迎え撃ちます。