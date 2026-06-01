a flood of circleが、20周年記念ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を8月5日にリリースする。

（関連：a flood of circle、“谷底のロックンロール”に宿った希望 転がり続けて20年――辿り着いた約束の地＝武道館レポ）

本作は、インペリアルレコード移籍後の楽曲を収録。三愛オブリCMソング「エンジン」や、今年5月6日に行われた日本武道館公演にて初披露した新曲「ロックンロール」の2曲のほか、「理由なき反抗（The Rebel Age）」など既存曲17曲の全19曲が収められる。なお、収録される既存曲には全てリマスタリングが施されており、よりアップデートされたサウンドで視聴することができる。

本作は通常盤のほか、テイチクオンライン限定盤もリリース。限定盤には、2025年に開催された全曲ツアー『レトロスペクティヴ 2025』のドキュメンタリーおよびライブ映像を収録したBlu-rayが付属する。そのほか、6月30日までに対象店舗で予約すると、早期予約特典として武道館フォト柄A4サイズクリアファイルが配布される。

また、U-NEXTにてバンド史上初のホール公演『伝説の夜を君と THE MOVIE -2022.07.08 Live at LINE CUBE SHIBUYA-』と、アルバム『花降る空に不滅の歌を』を携えたツアーファイナル『Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku-』の2作品を連続配信することも発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）