明治安田J1百年構想リーグは、西と東の同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンドの第1戦が行われました。

V・ファーレン長崎は5月30日にホームで水戸ホーリーホックと対戦しました。

最終の順位決定戦となるプレーオフラウンド。WEST9位だったV・ファーレンはEASTで同じく9位の水戸と全体の17位、18位をかけてホーム＆アウェー方式で戦います。

5月30日の第1戦。

キックオフ直後に笠柳が左サイドを突破し、クロスをあげるとあわせたのはマテウス。

開始から20数秒で早々と先制に成功します。

サイドを起点にした水戸の攻撃にゴールキーパーの後藤が好セーブを連発、相手に得点を与えません。

試合は1点を守り切ったV・ファーレンが第1戦を白星で飾りました。

試合後には、今シーズンのホーム最終戦のセレモニーが行われました。

（山口 蛍 選手）

「長崎にとって8年ぶりのJ1で、この半年、選手もクラブもものすごくいい経験ができた。来シーズンに向けて、この経験をしっかり生かして、次のシーズンこそは長崎旋風を起こせるように皆さんと一丸となって頑張っていきましょう」

2試合の合計で争うプレーオフラウンド、アウェーで行われる第2戦は、6日午後3時キックオフで行われます。