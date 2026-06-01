サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCはプレーオフの初戦に臨みJ2新潟を撃破しました。



サッカーJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンドの第1戦。リーグ戦でウエストB2位の鹿児島ユナイテッドはウエストA2位のJ2新潟と対戦しました。プレーオフは4つのグループの同じ順位のチームで争われ、J2・J3百年構想リーグ全体の最終順位を決めます。





試合は、互いに堅い守りで得点を許さず、0対0で後半へ。後半29分には青木のクロスから、嵯峨！しかしこれはキーバーに阻まれます。0対0のまま、前後半15分の延長戦へ。延長戦の後半7分には、新潟にゴール前に迫られますが、鉄壁の守備でゴールを割らせません。そして、試合終了間際。ようやくその時が。吉尾のフリーキックから、広瀬がヘディング！古巣対決の広瀬の得点が決勝点となり、1対0でユナイテッドが勝利をつかみました。（鹿児島ユナイテッドFC・広瀬健太選手）「練習からやった形だったし、自信もあったので、あとボールがよかったので決めるだけだった。鹿児島から多くのサポーターが来ていただいて、応援してくれて、僕たちの力になっていると思う。（次の試合も）勝ってみんなと喜びたい」（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）「苦しい時間帯もあったが選手たちが120分間よく集中して、諦めることなくタフに戦ってくれた。とにかくもう1個勝って、必ず5位で終われるように頑張っていきたい」次の試合がプレーオフラウンド最終戦。J2・J3百年構想リーグ5位を目指し6月7日（日）、アウェーでブラウブリッツ秋田と対戦します。