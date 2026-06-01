鹿児島ユナイテッド延長戦終了間際の得点でJ2新潟に勝利 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド最終戦は秋田と対戦
サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCはプレーオフの初戦に臨みJ2新潟を撃破しました。
サッカーJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンドの第1戦。リーグ戦でウエストB2位の鹿児島ユナイテッドはウエストA2位のJ2新潟と対戦しました。プレーオフは4つのグループの同じ順位のチームで争われ、J2・J3百年構想リーグ全体の最終順位を決めます。
延長戦の後半7分には、新潟にゴール前に迫られますが、鉄壁の守備でゴールを割らせません。
そして、試合終了間際。ようやくその時が。吉尾のフリーキックから、広瀬がヘディング！古巣対決の広瀬の得点が決勝点となり、1対0でユナイテッドが勝利をつかみました。
（鹿児島ユナイテッドFC・広瀬健太選手）
「練習からやった形だったし、自信もあったので、あとボールがよかったので決めるだけだった。鹿児島から多くのサポーターが来ていただいて、応援してくれて、僕たちの力になっていると思う。（次の試合も）勝ってみんなと喜びたい」
（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）
「苦しい時間帯もあったが選手たちが120分間よく集中して、諦めることなくタフに戦ってくれた。とにかくもう1個勝って、必ず5位で終われるように頑張っていきたい」
次の試合がプレーオフラウンド最終戦。J2・J3百年構想リーグ5位を目指し6月7日（日）、アウェーでブラウブリッツ秋田と対戦します。