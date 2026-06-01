1日(月)も晴れて、所々で今シーズン一番の暑さになりました。最高気温は、新潟市秋葉区で34.7℃と猛暑日一歩手前まで気温が上がりました。そのほかも、三条市や長岡市など所々で今シーズン一番の暑さになりました。



さて、2日(火)はやや不安定な空模様になりそうです。



◆2日(火)午前9時の予想天気図

台風は県内からは離れたところにありますが、次第に台風の周りの湿った空気が流れこんでくるでしょう。県内は晴れ間の出る時間もありますが、午後は雲の多い天気で山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。お出かけの際は、急な雨にご注意ください。



そして、県内がもっとも台風の影響を受けるのは3日(水)になりそうです。



◆最新の台風進路予想図

現在、台風6号は沖縄本島のすぐ南を北上しています。今後は沖縄を縦断するように北上したあと、東寄りに進路を変えて3日(水)にかけて暴風域を伴ったまま本州の南を進むでしょう。その後、4日(木)午後には日本の東海上で温帯低気圧に変わる見込みです。



台風が県内にもっとも近づくのは3日(水)の見通しで、強い風が吹いたり雨の降り方が強まったりするところがあるでしょう。また、太平洋側の地域では暴風や大雨となり、高速道路や新幹線など交通に影響が出る可能性があります。



県をまたぐ移動がある方は、気象情報とあわせて交通情報にも十分な注意をしてください。