県高校総体バレーボールはトーナメント上位4チームによる総当たりの決勝リーグです。



女子の部、鹿児島城西と薩摩中央の1戦。



第1セット、昨年度、32年ぶりの春高バレー出場を果たした鹿児島城西が4点リードで先にセットポイントを迎えます。しかし、ここから猛烈に追い上げたのが初優勝を狙う薩摩中央。城西のエース・頼冨のバックアタックも捉えて反撃に出るなど3連続得点。1点差に追いつきます。





互いに落とせない激戦は最後、城西の5番・徳永が相手ブロッカーを見極めて得点。第1セットを取ります。続く第2セットは当初の対策がうまくはまったという鹿児島城西。セットカウント2対0で勝利！決勝リーグ3戦全勝で33年ぶり8回目の優勝を果たしました。（鹿児島城西3年・砂坂莉湖主将）「伝統をしっかり大事にして、自分たちの代なりの良さがあるので、しっかり出して勝てるように頑張りたい」男子の部は6連覇を目指す川内商工と6大会ぶりの王座奪還を狙う鹿児島商業。互いに2勝同士で迎えた事実上の決勝戦です。第1セットを取って全国切符に王手をかけたのは赤の川内商工。第2セット序盤は鹿児島商業がリードする展開でしたが、エース4番・2年生の田中 洸が躍動。強烈スパイクで相手を崩し流れを引き寄せるとその後も自らにボールを集め左腕から得点を量産。6点リードで迎えたマッチポイントもトスの先には田中！川内商工がストレート勝ちで6年連続7回目の優勝です。（川内商工3年・飯伏文矢主将）「自分たちでの代で負けたくないという想いはあった。そこを負けないようにではなく勝ちたいという気持ちを前面に出して戦うことができたと思う」