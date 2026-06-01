きょうの山形県内は高気圧に覆われ晴れとなりました。

【写真を見る】県内は今年一番の暑さに...衣替えシーズン到来！ 駅では夏服姿の高校生らに牛乳配布 6月1日は「世界牛乳の日」 （山形）

各地で気温が上がり、最高気温は山形市で３３．６度などと今年一番の暑さとなりました。

大塚美咲アナウンサー「午前１１時すぎの山形市です。手元の温度計は２７．１度と表示されています。ですが、この強い日差しや地面からの照り返しで、実際の気温よりももっと暑いように感じられます」

午前中から強い日差しが降り注いだ県内。

各地で気温が上がり、きょう日中の最高気温は山形で３３．６度、米沢で３３．３度など県内２２地点中１５地点で今年最高の暑さとなりました。

親子連れ「水遊びに最適な陽気だなと思います。帽子と半ズボンですけど、もうちょっと日焼け止め塗ればよかったなと思います」

■６月１日は「世界牛乳の日」

そしてきょうは６月１日。けさのＪＲ山形駅では薄手の夏服に着替えた高校生たちの姿が見られました。

６月１日は「世界牛乳の日」にもなっていて、ＪＡ全農山形が県産牛乳などを配り、これからの時期に必要な栄養の確保を呼び掛けました。

生徒「飲まないですね。小学校の時にしか飲んでなかったです。飲んでみておいしかったら続けようかなと思っています。きょう朝飲んじゃいます。朝おいしく頂きます」

県内はあすも高気圧に覆われて、晴れや曇りの見込みです。引き続き熱中症に注意が必要です。