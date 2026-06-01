舞台は広島県で最も大きな離島・大崎上島です。夏には櫂伝馬（かいでんま）競漕という手こぎ船のレースが行われ、その歴史は250年にも及びます。伝統を守り、さらにビジネスにすることで、島の課題に向き合う男性がいます。その挑戦を取材しました。



■高校生

「ヨイサ！ヨイサ！」



高校生たちが声を合わせ力いっぱい船を漕ぎます。大崎上島に伝わる櫂伝馬の体験です。



■高校生

「最高です。最高に気持ちいい。」





かつて、海賊衆が使っていたという木造の船・櫂伝馬（かいでんま）。島の男達が誇りをかけて競う櫂伝馬競漕は、約250年の歴史を持ちます。そんな大崎上島が抱える課題、それは少子高齢化です。島を離れる若者があとを断ちません。大崎上島で生まれ育った、藤原啓志さん。感じていたことがあります。櫂伝馬には、島に人を呼び込む魅力がある-。それを生かし2年前に起業しました。■高校生「YouTubeとかで見させてもらったけど、思ったよりでかいと感じました。」修学旅行で島にやってきた東京の高校生。実物の櫂伝馬をみるのはもちろん初めてです。Q．櫂伝馬を近くで見てどう？■高校生「テレビで見たより伝統を感じます。」藤原さんが提供するのが、櫂伝馬に乗り実際に海にこぎ出す体験プランです。生徒は2艘に分かれて、出港準備に取りかかります。■藤原 啓志 さん「櫂伝馬は真ん中を歩かないと、すごく揺れます。最初はびっくりするかもしれない。『こんなに揺れるんじゃ』と。櫂伝馬をやる上で一番大事なのは、みんなが息を合わせる。『櫂（かい）』という道具でこぐけど櫂を合わせることが一番大事。」■高校生「これやばい、これやっばいわ。」おぼつかない足取りで乗り込みます。■藤原 啓志 さん「乗る瞬間いいですよね。このびびるのが。」生まれて初めての櫂伝馬。船を前に進ませるには、全員の協力が欠かせません。■藤原 啓志 さん「一番前に座っているのは、けっこう重要。船頭と太鼓の音を聞いて、しっかりと左右を合わせること。この辺は、一番こぎにくい所に座っている。器用さと、しっかりこげる力が必要。さらに一番後ろの4人は櫂が一番長い。一番ストロークを出せる。重たいけど、そこがこげば船は進む。」藤原さんは、この体験が個人の能力を引き出し、目標に向かう組織を作る『チームビルディング』につながるといいます。■藤原 啓志 さん「短期間で自分の役割を見つけて行動するのが、会社の中でも学校の中でも（櫂伝馬体験）がいかせると思っている。」これまでに受け入れた櫂伝馬体験は23件。企業からの研修依頼もあります。事業で得た収益の一部は、船の修理や保全などに活用されるほか、島の伝統文化である櫂伝馬の継続に役立てられています。島に滞在する高校生らは、一般の家庭で寝起きします。町は若者と住民との交流が生まれる民泊型の修学旅行の受け入れに力を入れてきました。桟橋を離れて2時間。練習を重ね、櫂を操る姿もずいぶん様になってきました。Q.櫂伝馬をこいだ感想 は？■高校生「腕がやばい つるほど疲れた。」■高校生「他の人と力を、息を合わせるのも結構難しかった。」「思ったより楽しかったです。みんなで協力しつつ一緒に船を進めるという経験をして、とても良かったと思います。」2日間を過ごした高校生たちが島を離れます。受け入れ先の住民たちが総出で見送ります。■藤原 啓志 さん「東京で体験できないような特別な体験が出来た人？」■高校生たち「はーい！」■藤原 啓志 さん「すばらしいです。ありがとうございます。こうしてつながった縁なので、また『ただいま』と言って帰ってきてくれるのを心待ちにしています。」■高校生たち「じゃあいきます。上島（かみじま） サイコー！！」生徒たちを家族として迎え入れた藤原さん、再会を約束して笑顔で見送ります。■藤原 啓志 さん「また来んさいよ。」■高校生たち「また来るけんね」島と人をつなぐ櫂伝馬が、人口減少が深刻化する大崎上島の未来を変えるかもしれない。その可能性を信じる藤原さんの挑戦はつづきます。【2026年6月1日 放送】