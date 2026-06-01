“スティッチの日”を記念した新コレクションが登場！ スクランプの夏アイテムも用意【ディズニーストア】
「ディズニーストア」は、6月5日（金）から、6月26日の“スティッチの日”に向けた新コレクション「Disney Stitch Day Collection」と「Scrump Collection」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗と公式オンラインストアでは、6月2日（火）から先行販売を実施する。
【写真】スクランプが主役の新コレクションも！ 展開商品を紹介
■夏らしいラインナップ
今回登場する「Disney Stitch Day Collection」は、6月26日の“スティッチの日”にちなんだ、ピンクやパープルで描かれた幻想的な夏の夜空と、うっとりと星を見上げるスティッチの姿が印象的な描き起こしアートを採用した新コレクション。
ラインナップには、大切そうに星を抱きしめるスティッチの「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、グラデーションカラーが映える「ステンレスタンブラー」、総柄デザインの「ブランケット」、「半袖パジャマ」などのホーム雑貨が豊富にそろう。
また、夏らしい涼しげなライトブルーを基調にした、スクランプが主役の新コレクション「Scrump Collection」も用意。「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」のほか、「ポーチ」や「ウォーターボトル」、「スパバッグ」など、夏のレジャーシーンにぴったりのグッズが展開される。
いずれのコレクションからも、スティッチやスクランプをデザインした卓上ライトやキーチェーンといったシークレットアイテムがそろい、ファンならたまらない内容となっている。
【写真】スクランプが主役の新コレクションも！ 展開商品を紹介
■夏らしいラインナップ
今回登場する「Disney Stitch Day Collection」は、6月26日の“スティッチの日”にちなんだ、ピンクやパープルで描かれた幻想的な夏の夜空と、うっとりと星を見上げるスティッチの姿が印象的な描き起こしアートを採用した新コレクション。
また、夏らしい涼しげなライトブルーを基調にした、スクランプが主役の新コレクション「Scrump Collection」も用意。「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」のほか、「ポーチ」や「ウォーターボトル」、「スパバッグ」など、夏のレジャーシーンにぴったりのグッズが展開される。
いずれのコレクションからも、スティッチやスクランプをデザインした卓上ライトやキーチェーンといったシークレットアイテムがそろい、ファンならたまらない内容となっている。