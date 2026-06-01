「ちいかわベビーカステラ」誕生へ！ 「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店と併設で北海道にオープン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と和の世界観を融合した「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店と、テイクアウト専門のショップ「ちいかわベビーカステラ」が、7月18日（土）、北海道・小樽の堺町通りにオープンすることが決定した。
【写真】ちいかわのもぐもぐ姿がかわいい！ 「ちいかわベビーカステラ」のロゴ
■新ブランド「ちいかわベビーカステラ」って？
今回新たに誕生する新ブランド「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼き上げたふわふわベビーカステラや店舗限定のオリジナルグッズが楽しめるテイクアウトショップ。
「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」と併設して展開される。
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」では、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちがデザインされた限定デザインのおみやげや雑貨を販売予定。
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」および「ちいかわベビーカステラ」の限定グッズや入店予約などに関する続報は、「ちいかわもぐもぐ本舗」の公式サイトや公式SNSにて順次公開される。
【写真】ちいかわのもぐもぐ姿がかわいい！ 「ちいかわベビーカステラ」のロゴ
■新ブランド「ちいかわベビーカステラ」って？
今回新たに誕生する新ブランド「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼き上げたふわふわベビーカステラや店舗限定のオリジナルグッズが楽しめるテイクアウトショップ。
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」では、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちがデザインされた限定デザインのおみやげや雑貨を販売予定。
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」および「ちいかわベビーカステラ」の限定グッズや入店予約などに関する続報は、「ちいかわもぐもぐ本舗」の公式サイトや公式SNSにて順次公開される。