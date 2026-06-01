■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月1日18時45分発表 気象庁

1日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の西約40km

中心位置 北緯26度10分 (26.2度)

東経127度20分 (127.3度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日19時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の北西約40km

中心位置 北緯26度25分 (26.4度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

2日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西約90km

予報円の中心 北緯28度25分 (28.4度)

東経128度35分 (128.6度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 南東側 230 km (125 NM)

北西側 190 km (105 NM)

2日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 宮崎市の南南東約100km

予報円の中心 北緯31度05分 (31.1度)

東経131度50分 (131.8度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

■台風は本州へ

3日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 銚子市の南南西約40km

予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)

東経140度40分 (140.7度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

4日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経145度40分 (145.7度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

■日本列島への影響は

気象庁発表

台風第６号は、２日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部・奄美地方では、今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第６号は、１日１６時には那覇市の南西にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



台風は、２日未明にかけて沖縄地方に、２日昼前にかけて奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。前線は、台風とともに北上する見込みです。

台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。

■風、波、雨の予想

［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。

１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル（４５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ３０メートル（４０メートル）

東海地方 ３０メートル（４０メートル）



［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

１日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

２日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 １０メートル うねりを伴う

沖縄地方 ９メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 １０メートル うねりを伴う

東海地方 ８メートル うねりを伴う



［雨の予想］

南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 １００ミリ

四国地方 １８０ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部・奄美地方 ３００ミリ

沖縄地方 １８０ミリ

その後、２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 ６０ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部地方 ８０ミリ

東北地方 １２０ミリ

関東甲信地方 ３００ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。南西諸島では２日にかけて、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

沖縄地方では１日は、九州では２日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

■今後の全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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