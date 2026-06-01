今年３月から４月にかけ、山形市に住む６０代の男性が、現金１５１１万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと、今年３月上旬、山形市に住む６０代の男性は、投資サイトに表示された相談窓口に投資の相談メッセージを送信したところ、証券会社のアナリストを自称する人物（LINEアカウント「山本○○」）とつながり、株式投資のアドバイスを受けたということです。

その後、男性は「山本」から「開発中のアプリがあり、上昇する株を自動判別できる」「多くの投資家を集めて個別株に買い注文することで株価を上昇させる仕組みだ」「利益額は投資額の１０％だ」などと言われました。

男性はその話を信用しアプリをインストールした上で、「山本」から紹介されたLINEアカウント「Kosoku公式カスタマーサポート」から指定された口座に現金を振り込んだということです。

■アプリ上では利益が 投資を続けるも...

アプリ上では利益が出ており、アプリ上の資金を自身の口座に移すこともできたため、男性は投資を続けました。

しかし、「山本」が所属しているという証券会社に在籍確認をしたところ、そのような人物はいないと言われ、被害に気付いたということです。

警察は、これは「SNS型投資詐欺」の手口だとして、SNSで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意するよう呼びかけています。