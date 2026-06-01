2026年5月30日の特別大会プレーオフ第一戦。今シーズン限りで現役引退を表明している茶島雄介選手にとっては、ホームラストマッチとなりました。



■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手

「サンフレッチェでサッカーを始めて、プロになって約10年間やって、そこでやめられるのは、本当に幸せなこと。」



今シーズン限りで現役を引退する茶島雄介、34歳。





■実況「サンフレッチェ広島ジュニア9番の茶島。前線に速い選手。」広島で生まれ育ち、かつては自分もサンフレッチェに憧れ、夢を追った少年でした。大学を経て夢だったサンフレッチェへ…。プロ3年目。初ゴールを決めたあとには…。■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手（プロ初ゴール後）「試合を見ている小さい広島の子どもたちが、自分もこうなれると思ってくれたらうれしいので、これからもっと頑張ります。」広島の子どもたちに夢を見せ続けた背番号25。最後まで故郷の誇りを胸に戦います。■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手「選手として最後まで仕事を全うしたいので、その試合で勝つために自分ができることを100％やりたい。」■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手応援歌「茶島ー！茶島雄介広島の漢」■有田優理香 アナウンサー「茶島選手にとってホームラストゲーム。大声援で後押しします。」ホームラストゲームでベンチメンバー入りした茶島雄介選手。茶島雄介選手のために…チームメートも奮闘します。試合が動いたのは前半11分。中村草太選手が松本泰志選手に預け裏へ抜け出すと、冷静に相手をかわしてシュート！3試合連続ゴールで先制に成功します。さらに前半20分。佐々木 翔選手の縦パスを鈴木章斗選手が落として、加藤陸次樹選手がこの位置から右足一閃。強烈シュートで追加点！ゴールの後は真っ先にユースの先輩・茶島雄介選手のもとへ…。喜びを分かち合います。そして後半33分茶島雄介選手が呼ばれます。紫の背番号25ホームゲーム最後のピッチへ…。現役時代をともにした青山敏弘コーチも涙。その直後でした。こぼれ球に反応した茶島雄介選手がシュート！■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手「まずは思いきりプレーしようと思って、思い切りシュートを打てた。自分のユニホームやタオルマフラーなど、いっぱい持って来て掲げてくれる人が目に入ったし、応援されていたんだなと改めて感じて幸せな気持ちでプレーできた。」■試合終了ホイッスル紫のユニホームを着て戦い続けた茶島。ホーム最後のピッチを勝利で締めくくりました。試合後の引退セレモニー。■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手「広島でサッカーを頑張っている少年少女の皆さん、みんながここを目指すなら、それは夢じゃなくて実現可能な目標だと思う。この場所を目指してほしい」「皆さんとの別れは寂しいですけど、これからもどうかサンフレッチェ広島をよろしくお願いします。」【2026年6月1日 放送】