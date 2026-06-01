桜島では30日夕方から山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。鹿児島市街地は大量の降灰に見舞われていて、洗車場には長い列ができていました。



気象台によりますと、桜島では30日夕方から山体の膨張を示す地殻変動が続いています。その後、噴火が相次ぎ鹿児島市内は大量の灰が降り積もりました。



(岡本善久アナウンサー)

「鹿児島市中山の洗車場です。こちらの洗車機を先頭に、ずらっと洗車待ちの列が出来ています。これ、どこまで続いているのでしょうか？この奥まで2列になって長い列が出来ています」





1日も、車の屋根やボンネットに大量の桜島の灰を積もらせた車が、次々と洗車に訪れていました。店によりますと、30日と31の2日間で店を訪れた車は約1000台。待ち時間は長い時で1時間に及んだということです。(利用客）「結構な灰の量だなと。灰が積もりすぎて、すごかったので洗車に来ました。玄関が灰まみれです」(利用客）「（洗車して）いい気分。灰がいっぱい積もっていたから」店では、行列の整理のため、スタッフが対応で走り回っていました。(スプラッシュンゴー 鹿児島中山店 久保慎店長）「とんでもなく混んでいます。40分から50分、ひどい時は1時間待ちです。ここまで混雑するのは初めて。待ち時間が長くなり、お客様にはご迷惑をお掛けしています」気象台によりますと、30日夜から噴火は確認されているものの、山体膨張を解消するほどの噴火はまだ発生していないということです。