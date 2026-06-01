台風6号は2日にかけて暴風域を伴い県内に接近する見込みで、奄美地方の一部は1日夕方には暴風域に入る予想です。また、県内全域で2日明け方から線状降水帯が発生するおそれがあります。



1日午後5時ごろの奄美市の様子です。風が強く吹き、大きな白波も立っています。



台風6号は沖縄の南南西にあって1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。今後、強い勢力を維持しながら2日にかけて暴風域を伴い県内に接近する見込みで、奄美地方の一部は1日夕方には暴風域に入る予想です。





奄美地方は2日明け方から昼前にかけて、県本土や種子島屋久島地方は2日明け方から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。1日の昼前、龍郷町のスーパーマーケットを訪ねるとシャッターが飛ばされないように店の前にコンテナが置かれていました。また、普段は屋外に並べられている商品も軒下に運ばれ、台風への対策が取られていました。店内では、貨物船が入港できない影響でパンのコーナーに商品がほとんど残っていない状態に。ロープなどの災害対策品も品薄になっていました。（買い物客）「来たついでに私が（友人の分を）買う、明日が（台風で）出られないから」（買い物客）「肉や野菜、食品を買いに来た。船が来ないのが長引く場合があるから、買える時に買っておこうと思って。今日食べなくても、台風が過ぎてからもモノがなかなか来ない。何日分か保存して、台風で電気ガスが止まったりしたら大変だし、前もって今のうちにある程度作っておく」また、奄美市の小中学校では1日の下校時間を早めた学校もありました。2日は喜界町や屋久島町などでも休校を決めた学校があります。今後、台風が予報円の中心を進んだ場合、種子島・屋久島地方は2日の朝に、県本土は2日の昼前に暴風域に入る予想となっています。種子島の西之表市では台風接近に備え、ブリの稚魚・モジャコを育てるいけすを陸揚げしている様子が見られました。（西之表もじゃこ生産組合・荒河孝幸会長）「いけすを海に浮かべたままだったので台風に備えて陸揚げしている。サーっと通ってほしい。被害がないことを願っている」各地で台風への備えが進められる中、気象庁は1日午後、九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日遅く、2025年より16日遅い梅雨入りです。そして、台風6号はすでに2日の交通にも影響を与えています。海の便は奄美航路のフェリーきかいや種子島・屋久島航路のフェリー屋久島2、種子屋久高速船などで欠航が決まっています。また、桜島フェリーと鴨池・垂水フェリーも始発から運航を見合わせます。空の便は、県本土と離島・沖縄を結ぶ便や離島間を結ぶ便などで2日も軒並み欠航が決まっています。JR九州は鹿児島本線の川内から鹿児島中央、指宿枕崎線の鹿児島中央から五位野などで、始発から運行を取りやめるとしています。また、鹿児島市電や市バスも2日は始発から運行を見合わせます。最新の情報をご確認ください。