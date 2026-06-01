約半世紀ぶりに羽ばたきました。石川県羽咋市で31日、本州初となるトキの放鳥が行われ、歴史的な瞬間を多くの人が見守りました。



能登の大空に、再びトキの姿を…



31日、一斉に羽ばたいた8羽のトキ。



住民は：

「はっきり見えました」

「きれいだった」

「家族みんなで作った」



56年ぶりに能登の大空へ…



それは長年の悲願が叶った瞬間でした。

31日早朝。



羽咋市内にやって来た1台のトラック。





陽が昇ってから運び出されたのは、木箱に入ったトキです。ことし3月から新潟県の佐渡トキ保護センターで、自然に慣れるための訓練を受けてきました。こうした中、羽咋市内の別の場所では…石川県トキスーパーバイザー・村本 義雄 さん(101)：「緊張やね、ワクワクじゃないね、緊張です。10時に寝て4時に目が覚めた、あはは」

この春、101歳を迎えた石川県のトキスーパーバイザー・村本義雄さんです。



今から70年ほど前、近くの眉丈山でトキを撮影。



それ以降、本州では絶滅してしまったトキの魅力を伝えようと、保護活動に尽力してきました。



石川県トキスーパーバイザー・村本 義雄 さん：

「人生の最大の一大事業。70年間、自分で思い続けたことが今、実現しているのかな」



去年、能登での放鳥が決定し、佐渡にしかいない野生のトキが能登にもやって来ることに…



それは、村本さんの長年の悲願でした。



石川県トキスーパーバイザー・村本 義雄 さん：

「みんなで大事に、大事にして、一緒にトキを守ってくれる。そういう温かい心がね、育っていってくれる。そのことを願っている」



その思いを胸に、村本さんはトキが放鳥される会場へ。



そして同じ時間、放鳥会場をのぞいてみると…



リポート・平本 駿介 記者：

「トキの放鳥会場では、抽選で選ばれた一般客がその瞬間を待ちわびています」



トキを一目見ようと、抽選で選ばれた多くの人の姿が…

会場を訪れた人：

「やっぱりあの朱鷺色ね、ちゃんとした姿も見たいです」

「鹿島小学校に昔、トキの剥製があったんですよ。それを見て育ったんで、広げた姿を見たいと」



中には歴史的瞬間を納めようと、2台のカメラを遠近交互に駆使しようという人も…



会場を訪れた人：

「最初こっちで撮れたら撮って、次にどっかこの辺まで行ったらこっちに変えて…」



また、会場では、秋篠宮ご夫妻が出席されての記念式典も行われました。



秋篠宮さま：

「今回のトキの放鳥が復興のシンボルとして希望をもたらすことを願っております」

放鳥時刻が近づく中、トキが入った木箱が置かれたステージでは、緊張の面持ちでその瞬間を待つ村本さんの姿も…



そして、午後3時25分、ついにその瞬間が訪れました。



リポート：河合 紗花 記者：

「今、トキが放鳥されました。56年ぶりに能登の空を舞っています」

多くの人が待ちわびた、本州初のトキの放鳥。



会場を訪れた人：

「はっきり見えました。(Q. 写真撮れました？) 撮れました。羽の色がすっごいきれいで」

「家族みんなで作った。きれいだった」

「きれいだった。羽の内側の朱鷺色のところ」

「トキが本当にきれいで、元気に育っていってほしいと思います」

「(Q. (トキは)撮れました？) うまく撮れなかった。キレイな色は出とるけどな」

少し思うような一枚とはならなかったようですが、目にはっきり焼き付けたといいます。



会場を訪れた人：

「もう最高や。ぞくっとしたわ」



そして、56年ぶりに能登の大空を舞うトキの姿を、感慨深げに見つめていた村本さん。

石川県トキスーパーバイザー・村本 義雄 さん：

「まあ、心が清々しいっていうか、トキはどんな思いで能登の空気を吸って羽ばたいていったのかなって」



そこには、こんな思いが…



石川県トキスーパーバイザー・村本 義雄 さん：

「本当に、この能登に住みついてくれればいいのになぁって、そんな気持ちで遠くへ飛んでいくのを見送っていました」

トキがいつまでも元気でいられるように…



そして、いつまでもこの場所で暮らしてほしい。



石川県内での2回目の放鳥は、9月ごろに中能登町春木地区で行われる予定です。

市川 栞 キャスター：

無事に放鳥が行われたトキですが、石川県などは足につけられたGPSで今後、モニタリングを行っていくほか、いつ・どこにいたかなどを記入するトキの目撃情報入力フォームも設けて、トキの野生復帰に向け県全体に協力を呼び掛けています。



石川県内では2週間後にソフトリリース方式での放鳥、9月ごろに中能登町での放鳥を予定していて、環境省では最終的に野生の成熟個体が1000羽以上になることなど、国内のトキが自然状態で安定的に存続することを目指すということです。

