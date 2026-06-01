台風6号の接近に伴うフェーン現象の影響もあり、昨日（5月31日）の熊本市は最高気温32.6℃と7月中旬並みの暑さとなりました。

【写真を見る】「すべり台が暑さで利用禁止に」公園は人少なく 台風6号接近に伴うフェーン現象 熊本市で32.6℃記録

――暑くない？大丈夫？

「あちゅい」

「めっちゃ暑い」

「めっちゃ暑いです」

――暑いけど遊ぶ？

「楽しいから」

暑さで、公園が貸し切り状態

熊本市内のこの公園は、多い日には1日に延べ2500人が利用しますが、昨日（31日）は人がまばらでした。

母親「だいぶ少ない。滑り台はいつも並んでいたけど貸し切り状態」

遊具にも暑さの影響が出ていました。

記者「こちらの滑り台は暑さを理由に一時的に利用禁止となっています。アツッ」

それでも外で遊びたい、そんな活発な子どもたちは、かき氷で体を冷やしたり、日陰で休んだりしながら遊んでいました。

今日も続く真夏日

記者「宇土市に来ています。土日から続く暑さはまだ和らいでおらず、現在の気温は32.7℃。汗がにじんでくる暑さです」

今日も熊本県内は多くの所で真夏日となり、最高気温は甲佐町で33.6℃、熊本市で32.1℃を記録しました。

道の駅の売店では、ソフトクリームがよく売れていました。

冷たいスイーツは400個以上売れる

夫「暑いよね。のさん。暑して のさん（たまらない）」

――いつもアイス食べますか？

夫「後期高齢者なのであんまり食べないです」

妻「暑いしちょっと食べたいなと思って」

熊本市から「ちょっと曇ってるからいいかなと思って出てきたんですけど、暑かったです」

土日から今日にかけて、400個以上の冷たいスイーツが売れたということです。

売店スタッフ「売れますね～アイス。腱鞘炎になるくらい出ます」

道の駅のテラスでプール

一方、道の駅2階にある海が見えるカフェでは、5月から、毎年恒例のテラスでのプールを始めました。

熊本市から「今年初プールです。我が子がプール大好きなので連れてきてあげたいなと思って。親も休憩しながら子どもを遊ばせられるのですごく良いなと」

今日は平日で落ち着いた雰囲気ですが、土日はどうでしょうか。

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テラスプールは秋ごろまで楽しめるということです。