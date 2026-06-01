去年8月の大雨被害を受けて、熊本市は6月1日から、河川が増水した際に「自動でサイレンが鳴る」新しいシステムを導入しました。

【写真を見る】河川の増水を"自動サイレン"で知らせる 熊本市の新システム 200か所の防災無線が鳴動 去年の記録的大雨の反省生かす

記者「熊本市の井芹川です。今日からこちらの防災行政無線は自動でサイレンが鳴る仕組みに変わったということです」

警戒レベル4でサイレン

自動でサイレンが鳴るようになったのは、白川や坪井川、井芹川など熊本市内を流れる13の川の周辺にある防災行政無線です。

警戒レベル4の氾濫危険水位に達すると、サイレンが自動で鳴るということです。

＜対象となる河川＞

①白川②緑川③加勢川④浜戸川⑤木山川⑥矢形川⑦坪井川⑧井芹川⑨潤川⑩除川⑪千間江湖⑫合志川⑬天明新川

タイミング遅れて被害拡大

熊本市では、去年8月の大雨の際、職員の手が回らず、坪井川と井芹川で水位の上昇を知らせるサイレンを鳴らすタイミングが遅れ、被害の拡大につながったとされます。

熊本市は、こうした反省を踏まえ、1億3200万円をかけて、市内約200か所の防災行政無線で自動でサイレンが鳴る新たなシステムを導入しました。