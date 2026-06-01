街なかのにぎわい創出に力注ぐ予算に 金沢市6月補正予算案内示 一般会計は46億円余り
金沢市の6月補正予算案が議会に内示されました。2期目に入った村山市政の本格予算は、街なかのにぎわい創出や都心軸の再興などに力を注いでいます。
金沢市・村山 卓 市長：
「将来に向けた布石を打つことに意を用いた次第であります。新たな施策や主要事業の拡充にかかる経費を盛り込みましたほか、先の市長選挙で掲げた公約につきましても、可能なものから予算化に努めたところであります」
一般会計は46億円余り。当初予算と合わせた実質予算規模は、2124億円余りで前年を2.9％上回りました。
主要施策の1つが、来年5月から休館に入る金沢21世紀美術館に関する事業です。
休館中のにぎわいを創出するために行う“まちなか芸術祭”では、季節ごとに各エリアでイベントを実施するほか、2028年の美術館のリニューアルオープンに向けて、屋外に設置する新たな展示作品の制作プランを作成します。
また、都心の課題とされる夜間の経済活動「ナイトタイムエコノミー」については、モデル事業を行います。
9月のシルバーウイークから10月に掛けて、片町などの中心商店街で営業時間の延長キャンペーンや“まちなか夜市”などを行う計画です。
金沢市・村山 卓 市長：
「インバウンドの方々、欧米の方々は、夜間を楽しみたいという方が多くいらっしゃると思います。これは地域経済にとっても大きなチャンスなんじゃないかと」
この他、子育て支援として、通院費が月に1000円までの自己負担となる助成の対象を、15歳から18歳までに拡大します。
この補正予算案は、今月8日に開会する金沢市議会に提出されます。