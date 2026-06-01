金沢市の6月補正予算案が議会に内示されました。2期目に入った村山市政の本格予算は、街なかのにぎわい創出や都心軸の再興などに力を注いでいます。



金沢市・村山 卓 市長：

「将来に向けた布石を打つことに意を用いた次第であります。新たな施策や主要事業の拡充にかかる経費を盛り込みましたほか、先の市長選挙で掲げた公約につきましても、可能なものから予算化に努めたところであります」





金沢市の6月補正予算案は、市長選のため当初予算には盛り込めなかった新規事業や政策性の強い事業が肉付けされます。一般会計は46億円余り。当初予算と合わせた実質予算規模は、2124億円余りで前年を2.9％上回りました。

主要施策の1つが、来年5月から休館に入る金沢21世紀美術館に関する事業です。



休館中のにぎわいを創出するために行う“まちなか芸術祭”では、季節ごとに各エリアでイベントを実施するほか、2028年の美術館のリニューアルオープンに向けて、屋外に設置する新たな展示作品の制作プランを作成します。



また、都心の課題とされる夜間の経済活動「ナイトタイムエコノミー」については、モデル事業を行います。



9月のシルバーウイークから10月に掛けて、片町などの中心商店街で営業時間の延長キャンペーンや“まちなか夜市”などを行う計画です。

金沢市・村山 卓 市長：

「インバウンドの方々、欧米の方々は、夜間を楽しみたいという方が多くいらっしゃると思います。これは地域経済にとっても大きなチャンスなんじゃないかと」



この他、子育て支援として、通院費が月に1000円までの自己負担となる助成の対象を、15歳から18歳までに拡大します。



この補正予算案は、今月8日に開会する金沢市議会に提出されます。

