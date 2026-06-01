熊本県立大学の学生達が、長崎の被爆者から平和の尊さや記憶の継承を学びました。

【写真を見る】"被爆は未来につながる課題" 大学生が声をきく 熊本県立大学

「助けてください、助けてください」

語り部の工藤武子さんは88歳です。別の被爆者から聞き取った経験を紙芝居にして原爆の恐ろしさを伝えています。

「なぜ語り継ごうと思ったのか」学生が問いかける

語り部 工藤武子さん(88)「平和を守るために、自分達は何をしたらいいか。そのための最初の一歩は、知ることだと思います。だから、今日、皆さんに紙芝居ご覧に頂けたことに、小さなことですが、私は本当にうれしく、ありがたく思っております」

未来につながる課題

熊本県原爆被害者団体協議会（県被団協）の緒方会長も伝える事の大切さを訴えます。

県被団協 緒方美保 会長「この話を自分とは関係のない過去ではなく、未来につながる課題として受け止めてくださることを、切に願っております」

受け止めた学生たち

聴講した学生「今、被爆者の証言を聞けている私たちは、貴重な機会をもらっていると思うので、しっかりと受け止めて、自分たちの下の世代に伝えていきたいなと思いました」