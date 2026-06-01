石川県内は1日も気温が上がり、各地で7月並みの暑さとなりました。こうした中、金沢市では、熱中症を予防しようと誰もが自由に暑さをしのげる施設「クーリングシェルター」の運用が始まりました。



高気圧に覆われ、朝から気温がぐんぐん上がった1日の石川県内。



中條 栞 記者：

「午前11時の香林坊です。手元の温度計はすでに33度を超え、立っているだけで汗ばむような暑さとなっています」

最高気温は、金沢で29.7度、七尾で31.0度と、7月中旬から下旬並みの暑さとなりました。



こうした中、金沢市は1日、誰もが自由に暑さをしのぐことができる「クーリングシェルター」を開設。



年々暑さが厳しくなっている状況を踏まえ、去年より一か月前倒ししました。

金沢市役所の一角には、うちわやウォーターサーバーが置かれ、利用者は誰でも無料で涼むことができます。



金沢市の担当者：

「熱中症は気づかないうちに進行している場合があります。クーリングシェルターには目印となるのぼり旗やポスターが掲示されておりますので、熱中症が気になるときはお早めにお立ち寄りください」



クーリングシェルターは意外なところにも…



中條 栞 記者：

「実はこちら、金沢港クルーズターミナルの一角もクーリングシェルターとして開放されているんです」

金沢港クルーズターミナルでは、自動販売機コーナー前の休憩スペースをクーリングシェルターに指定。



冷房の効いた空間で、海を眺めながらゆったりと涼むことができます。



来場者は：

「ここは屋外よりも涼しい。こういう所で体をちょっと休められる場所があれば、体に優しいんじゃないですか」

「(暑さを避けるために)カフェとかってあると思うけど、も っとこう気軽に入れる場所、ふらっと寄れるような場所があるといいなって思いますね」

クーリングシェルターは9月末まで金沢市内137か所に設置されます。



2日の石川県内は、1日よりも暑さが和らぎ、予想最高気温は金沢で25度、輪島で27度となる見込みです。

