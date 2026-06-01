関西にゆかりのある各界からベストファーザーを選出、表彰する「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」授賞式が1日、大阪市内で行われ、ギタリストのMIYAVIが文化部門を受賞した。

MIYAVIは「子育ては母親の愛だと思います。僕も世界中を旅する中で、家庭で子どもたちに寄り添って向き合ってくれている妻のmelody.に感謝したい。そして、この賞を捧げたい」と感謝した。

世界中を飛び回る中、LINEでコミュニケーションをしっかり取っているとはいうが、「家にいなくても自分に何ができるか。できないことにいらだちやもどかしさを感じることもある」。率直な思いを吐露しながら、「世界にはいろんなお父さんの形がある。僕自身は、音楽活動を通じて見せてあげられることがある。難民支援もさせてもらっているので、そういうことを通じて、自分がどういった気持ちでやっているかを子どもたちに伝えるのが一番だと思ってます。まっすぐに向き合うこと、常にベストを尽くす以外ない。それを毎日やりたい」と父親として、子供に向き合う思いを語った。

他に政治部門で京都府知事の西脇隆俊氏、芸能部門では「男闘呼組」の元メンバーで歌手、俳優の前田耕陽、メディア部門で元フジテレビで現在はフリーアナウンサーの田中大貴ら6部門6人が受賞した。